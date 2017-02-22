Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибыли

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует направить на выплату дивидендов за 2016 год свыше 100 млрд рублей, или 20% от чистой прибыли за 2016 год, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Все деньги, которые мы в прошлом году заработали, будут отправлены в капитал, кроме 20% дивидендов, которые мы направим на выплату акционерам - это более 200 млрд рублей, из которых более 100 млрд рублей будут направлены в бюджет РФ через Центральный банк", - сказал Греф.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2016 году выросла в 2,2 раза - до 517 млрд рублей. В 2015 году чистая прибыль до СПОД составила 236,3 млрд рублей, с учетом СПОД - 218,4 млрд рублей. Финансовые результаты по МСФО за 2016 год Сбербанк планирует опубликовать 2 марта.

Дивиденды Сбербанка с 2012 года рассчитываются от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды Сбербанка за 2015 год составили 1,97 рубля на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. На их выплату было направлено около 20% чистой прибыли банка по МСФО за 2015 год, или 44,6 млрд рублей.

Ранее зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявлял, что Сбербанк пока не планирует поднимать вопрос об увеличении размера дивидендных выплат, обсудит эту возможность при достижении достаточности основного капитала в 12,5%. Достаточность основного капитала Сбербанка на 1 октября 2016 года по МСФО выросла до 11,2% с 8,9% на 1 января 2016 года, общего капитала - до 14,9% с 12,6%.

Греф в ходе встречи с.Путиным напомнил, что Сбербанк поддерживает уровень достаточности капитала в основном за счет капитализации прибыли. "И у нас есть такой сложный показатель - это достаточность капитала. Потому что банк - это единственный вид бизнеса, где всё время требуется поддержание определённого уровня капитала. Так как мы не получали денег от государства, мы полностью капитализируемся за счёт нашей чистой прибыли", - сказал он.