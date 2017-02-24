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В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Белоруссии утверждает, что решения по российскому газу уже приняты и будут согласованы на политическом уровне.

"Решения приняты, будут согласованы на политическом уровне", - цитирует госагентство "БенлТА" министра энергетики Владимира Потупчика.

По словам Потупчика, Белоруссия в 2017 году платит за газ по формуле ЯНАО. "В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы", - сказал министр.

Как заявил в середине февраля заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.

"Провели очередные переговоры, составили проект протокола", - сказал Семашко.

Проект протокола завизировали с моим визави - вице-премьером РФ Аркадием Дворковиче, отметил замглавы белорусского правительства.

По его словам, документ находится на рассмотрении российского руководства.

Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год неплатежи могут достигнуть $500 млн. Россия в ответ поставляет в Белоруссию нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

Теги: Белоруссия
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