АСВ выявило нехватку активов у Евроситибанка на 9,2 млрд руб

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило нехватку имущества признанного банкротом Евроситибанка на общую сумму 9,154 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ.

Основная часть недостающих активов приходится на кредиты юрлицам - 3,973 млрд рублей и кредиты физлицам - 2,28 млрд рублей. На недостачу прочих активов приходится 1,384 млрд рублей, основных средств - 710 млн рублей, ценных бумаг - 688 млн рублей.

Арбитражный суд Московской области 27 сентября 2016 года признал Евроситибанк банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Агентство проводит поиск имущества, в том числе претензионно-исковую работу и мероприятия по привлечению к уголовной ответственности бывшего руководства банка и иных лиц.

Кроме того, АСВ выявило имущество в количестве 4,811 тыс. единиц (ценные бумаги, основные средства), неучтенное на балансовых счетах банка.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Евроситибанка с 7 июля 2016 года. В связи с предъявлением налоговыми органами исполнительных документов о взыскании с банка задолженности по своим обязательствам кредитная организация утратила платежеспособность.

В июне Евроситибанк, клиенты которого испытывали проблемы с получением вкладов, заявил о блокировании его счетов в результате мошеннических действий третьих лиц.

Временная администрация по управлению Евроситибанком столкнулась с серьезным воспрепятствованием деятельности, имеющим цель сокрытие факта хищения активов банка, говорилось в сообщении ЦБ РФ в начале августа прошлого года.

Евроситибанк по итогам первого квартала 2016 года занимал 227-е место по размеру активов и 183-е место по объему привлеченных средств физлиц (5,6 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".