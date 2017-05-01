Конгресс США согласовал бюджет страны до сентября 2017 года

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Члены Конгресса США достигли договоренностей по бюджету страны за оставшиеся пять месяцев этого финансового года. Как сообщает NBC, соглашение предотвратит временную приостановку работы органов власти в связи с отсутствием финансирования, которая могла наступить, если бы стороны так и не договорились.

После того, как президент Дональд Трамп отказался от финансирования строительства пограничной с Мексикой стены, остались еще некоторые дополнительные пункты для обсуждения. Конгрессмены обсудили льготы на здравоохранение для шахтеров, финансирование Пуэрто-Рико и выделение дополнительных $30 млрд. на оборону, из которых в итоге согласовали $12 млрд.

Вместо $3 млрд. на обеспечение безопасности границ, которые были запрошены администрацией Трампа, законопроект включает только половину этого - $1,5 млрд.

Законопроект должны одобрить в Сенате, прежде чем он может быть подписан президентом. Сейчас США живут по временному бюджету, который был подписан 28 апреля. Действие документа истекает 5 мая.