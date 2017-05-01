Россельхознадзор приостановил поставки мяса с 17 предприятий Бразилии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор приостановил поставки мяса и мясной продукции с 17 предприятий Бразилии, сообщается в материалах службы.

Это решение принято по просьбе секретариата по защите растений и животных Минсельхоза Бразилии. Секретариат проинформировал Россельхознадзор о том, что исключил эти предприятия из списка экспортеров продукции в РФ.

Поставки, в частности, остановлены с таких предприятий как Arantes Alimentos, Marfrig Global Foods, BRF S.A., Libra Terminais S.A., JBS S/A, Minerva S/A, Seara Alimentos и другие. Они занимались экспортом в РФ свинины, говядины и мяса птицы.

Ввоз мяса будет ограничен "до выяснения причин исключения этих предприятий из списка поставщиков", уточняет Россельхознадзор.