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Путин подписал закон о разделении банков на базовые и универсальные

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций в зависимости от их лицензии.

Соответствующий закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу через 30 дней после этого. Государственной Думой закон одобрен 21 апреля, Советом Федерации - 26 апреля.

Таким образом, все действующие банки РФ через месяц признаются банками с универсальной лицензией. Генеральная лицензия будет действовать до момента получения банком новой лицензии на осуществление банковских операций. С 1 января 2018 года минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией устанавливается в размере 1 млрд рублей. Требования к этим банкам будут применяться в полном объеме.

Минимальный размер капитала банков с базовой лицензией составит 300 млн рублей. При увеличении капитала до 1 млрд рублей банк с базовой лицензией вправе добровольно ходатайствовать об изменении своей лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей, то есть после достижения этой планки к банку будет применяться полноценное регулирование. Для небанковской кредитной организации минимальный размер уставного капитала устанавливается в размере 90 млн рублей.

Банк с базовой лицензией сможет привлекать денежные средства физлиц и юрлиц во вклады, открывать и вести банковские счета, осуществлять переводы денежных средств, осуществлять куплю-продажу иностранной валюты, выдавать банковские гарантии, а также предоставлять привлеченные средства физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства. Банки с базовой лицензией также смогут кредитовать российские компании в том случае, если максимальный размер риска на одного или группу связанных заемщиков не превышает 20% капитала такого банка.

Банки с базовой лицензией будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами. В частности, под ограничение подпадают операции по размещению привлеченных средств, выдача банковских гарантий и привлечение во вклады драгоценных металлов. Кроме того, банк не вправе приобретать права требования к иностранным организациям, осуществлять с ними лизинговые операции, а также выдавать поручительства. Не допускается также открытие банком с базовой лицензией счета в иностранном банке, за исключение счетов, открытых для участия в иностранной платежной системе. Договор банковского счета с иностранным банком должен быть расторгнут в течение года с даты приобретения статуса банка с базовой лицензией.

Закон также предусматривает для банков с базовой лицензией упрощенное регулирование. Они должны будут раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность и аудиторские заключения к ней, но не обязаны раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.

Помимо этого, Банк России сможет устанавливать отдельные нормативы обязательных резервов и коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с универсальной и базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.

Закон устанавливает, что только банки с универсальной лицензией смогут с разрешения ЦБ создавать филиалы и иметь дочерние организации на территории иностранного государства, а также открывать представительства после уведомления ЦБ. При этом остается возможность до 1 января 2019 года для банков с капиталом менее 1 млрд рублей создавать с разрешения Банка России свои филиалы и иметь дочерние организации за границей.

Закон также определяет порядок осуществления банковских операций и сделок банком, который сменил статус банка с универсальной лицензией на статус банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации, по договорам, заключенным до изменения его статуса.

Банки с базовой лицензией при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого уровня, либо с ценными бумагами, соответствующими требованиям Банка России.

Теги: Владимир Путин, ЦБ РФ
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