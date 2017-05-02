Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в I квартале рухнула на 42%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухучета за первый квартал 2017 года снизилась на 42% - до 107,64 млрд рублей со 187,207 млрд рублей за январь-март 2016 года, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе материалов "Газпрома".

Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только в середине мая.

Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 31 марта 2017 года - 10,522 трлн рублей после 10,414 трлн рублей на 31 декабря 2016 года, т.е. за последний квартал она выросла на 107,64 млрд рублей.

Величина прироста стоимости активов за квартал точно соответствует размеру чистой прибыли за период.