"Газпром" сообщил о готовности трети трассы "Силы Сибири"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" на сегодняшний день построил (сварил, уложил в траншею, засыпал) 719 км линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири", сообщает пресс-служба "Газпрома". Общая протяженность трассы магистрали составит 2158 км.

В четверг в Благовещенском районе Амурской области состоялась церемония открытия временного двустороннего пункта пропуска через российско-китайскую государственную границу. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, вице-президент CNPC Ван Дундзинь и губернатор Амурской области Александр Козлов.

Временный пункт пропуска "Верхнеблаговещенский" построен "Газпромом" в рамках создания подводного перехода трансграничного участка газопровода "Сила Сибири" через реку Амур. Пункт пропуска предназначен для организации доступа и беспрепятственной работы строительного персонала и техники в пограничной зоне.

Двухниточный подводный переход соединит "Силу Сибири" с газотранспортной системой Китая. В рамках реализации проекта будут сооружены два тоннеля протяженностью 1139 м каждый. Внутренний диаметр тоннелей - 2,44 м.

"Открытие пункта пропуска имеет большое значение для синхронизации работ по созданию газотранспортных мощностей на российской и китайской территориях", - приведены в сообщении слова В.Маркелова.

В 2014 году "Газпром" и китайская CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. В сентябре 2016 года "Газпром" и CNPC подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода "Сила Сибири" через р. Амур. Подрядчиком выступает трубопроводное бюро CNPC - China Petroleum Pipeline. Строительство подводного перехода с китайской стороны начато в апреле 2017 года.