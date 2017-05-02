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Российский Starbucks оказался самым дорогим в мире

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены в российских кофейнях Starbucks оказались самыми высокими в мире исходя из сопоставления со стоимостью других товаров и доходами населения, они в полтора раза выше, чем в Индонезии, которая занимает второе место, и почти в пять раз больше, чем в США.

Аналитическая компания ValuePenguin составила так называемый "индекс латте" - свою версию индекса BicMac, рассчитываемого журналом The Economist на основе цены известного гамбургера ресторанов McDonald's в разных странах. ValuePenguin взяла за эталон цену стандартной порции латте Starbucks, использовав также данные Euromonitor International о потребительских ценах и Всемирного банка - о курсах валют.

Согласно прайс-листу Starbucks, латте размера толл в Москве стоит 255 рублей, в остальных городах присутствия в России цена ниже. Но ValuePenguin утверждает, что эта цена эквивалентна $12,32 для США, где за аналогичную порцию кофе берут всего $2,75 - это минимум для всех стран, рассмотренных аналитической компанией.

Помимо России и Индонезии, слишком высокие для местного рынка цены на предложения Starbucks зафиксированы ValuePenguin во Вьетнаме ($8,18), Таиланде ($8,04), Индии ($7,99). Сопоставимый с США уровень наблюдается в таких развитых странах, как Австралия ($2,86), Великобритания ($2,88) и Канада ($3,06).

Теги: Starbucks
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