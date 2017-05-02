"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" мотивирует исковое требование на 106,6 млрд рублей, поданное во вторник в Арбитражный суд Москвы нефтяной компанией и ее "дочкой" "Башнефтью" к АФК "Система" и АО "Система-Инвест", выводом активов.

"Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Выведенные активы были оценены в эту сумму", - сказал он.

В карточке дела в картотеке арбитражных дел пока никакой дополнительной информации по этому иску нет. В "Системе" информацию пока не комментируют, отмечая, что компания никаких документов в связи с иском не получала.

"Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭКа до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью".

Дивиденды, суммарно полученные "Системой" за время владения "Башнефтью", следственные органы оценивали в 190 млрд рублей и даже пытались предъявить холдингу Владимира Евтушенкова претензии на эту сумму. Однако в итоге было принято решение претензий к "Системе" не предъявлять "в том числе, с учетом сложной экономической ситуации в стране, а также для предотвращения возможных негативных последствий для рынка". Об этом сообщал осведомленный источник "Интерфакса" в декабре 2014 года сразу после национализации пакета "Системы" в "Башнефти".

С того момента тема дивидендов, полученных "Системой" от предприятий башкирского ТЭКа, публично никем не затрагивалась. При этом глава "Роснефти" Игорь Сечин комментировал сделку по продаже "Башнефтью" "Системе" нефтесервисной компании "Таргин" (в конце 2016 г. "Роснефть" выкупила ее у АФК за сумму до 4,1 млрд рублей, то есть по той же оценке, по которой в 2013 г. актив перешел "Системе").

"Скажем, есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти". При оценке этих активов в 8 млрд рублей они были выведены почему-то за 4 млрд рублей. При этом в совете директоров были и представители Башкирии тоже. А в дальнейшем этот же подрядчик получил выручку в 53 млрд рублей и действующий контракт на 28 млрд рублей", - говорил Сечин после встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

После заявления Сечина АФК "Система" распространила комментарий, в котором говорилось, что "сделка по приобретению сервисных активов у "Башнефти", для которой они были непрофильными, была проведена по рыночной цене, определенной независимым оценщиком с соблюдением всех корпоративных процедур и одобрением исключительно независимыми директорами".