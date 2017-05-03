АФК "Система" пока не получила документы по иску "Роснефти"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - АФК "Система" и ее структуры пока не получали какую-либо документацию в связи с иском "Роснефти" и дочерней "Башнефти" , говорится в сообщении холдинга Владимира Евтушенкова на Лондонской фондовой бирже.

"Система" проинформирует рынок после получения соответствующих документов", - сказано в сообщении.

"Роснефть" и "Башнефть" во вторник подали в Арбитражный суд Москвы исковое требование на 106,6 млрд рублей к АФК "Система" и АО "Система-Инвест".

"Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Выведенные активы были оценены в эту сумму", - сказал он.

В карточке дела в картотеке арбитражных дел пока никакой дополнительной информации по этому иску нет.