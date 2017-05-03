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Mail.ru купит у Rambler&Co сайт Am.ru за $10 млн

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Mail.ru Group подписала соглашение о покупке Am.ru, сайта по покупке-продаже автомобилей, у Rambler & Co. Сделку, которая будет оплачена денежными средствами в размере $10 млн, планируется закрыть в начале мая, говорится в сообщении Mail.ru.

"Автомобильный classified - один из самых крупных онлайн-рынков, который стабильно растет во всем мире. Приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка, используя накопленные нами ресурсы и опыт, и сделать проект еще успешнее. Am.ru обладает существенной синергией с "Юлой" (сервис объявлений - ИФ), и мы планируем полностью интегрировать проекты", - заявил председатель совета директоров Mail.ru Дмитрий Гришин, процитированный в сообщении.

В свою очередь исполнительный директор Rambler & Сo Рафаэль Абрамян отметил, что продажа Am.ru - это "отличный пример реализации инвестиционной стратегии: инвестиции и развитие стартапов по принципу венчурного финансирования на ранних этапах для дальнейшей продажи".

Это уже вторая сделка, о которой Mail.ru объявляет в начале мая: во вторник компания сообщила о покупке сервиса доставки еды ZakaZaka, исходя из оценки в $20 млн.

Холдингу Mail.ru Group принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", картографический сервис MAPS.ME, мессенджер ICQ, сервисы доставки еды Delivery Club, подачи объявлений "Юла", райдшеринговый сервис BeepCar, компания-разработчик мобильных игр Pixonic и др.

Теги: Mail.ru, Rambler&Co
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