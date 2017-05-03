Сервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора

Новая компания будет работать под брендом Fasten, будут объединены программные комплексы такси-агрегаторов и штаты

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Компании Fasten ("Такси Сатурн", RedTaxi) и RuTaxi ("Везет", "Лидер") объявили об объединении сервисов заказа такси "Такси Сатурн", RedTaxi , "Везет" и "Лидер" в одну акционерную структуру.

Новая компания будет работать под брендом Fasten, также будут объединены программные комплексы такси-агрегаторов и штаты. Владельцами компании станут основатель и гендиректор Fasten Евгений Львов, фонд UFG Private Equity и "ряд частных инвесторов". Детали сделки и доли акционеров не раскрываются.

"Объединив две ведущие службы заказа такси в стране, Fasten наряду с Didi Kuaidi (Китай), Uber (США), Ola (Индия) и GrabTaxi (Сингапур) войдет в пятерку ведущих сервисов заказа такси в мире", - отмечается в сообщении Fasten.

После объединения география такси-агрегатора Fasten будет включать порядка 120 городов России, а также Украину, США, Казахстан и Чехию. У компании не будет собственного автопарка. В системе зарегистрированы несколько десяткой тысяч водителей по России, уточнили в Fasten.

Международной компании Fasten принадлежат бренды "Такси Сатурн" и RedTaxi. Крупнейшим акционером Fasten является ее основатель и гендиректор Евгений Львов, среди инвесторов - UFG. Владельцами RuTaxi являются частные лица, сообщили в Fasten. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами юрлиц, которые работают под брендами "Везет" и "Лидер" в Москве и регионах, являются Виталий Безруков, Марат Аюпов и Ринат Миннахметов.