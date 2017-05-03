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Экономика

Прибыль Volkswagen подскочила в I квартале на 44%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen зафиксировал рост чистой прибыли в первом квартале 2017 года на 44% благодаря сильным показателям собственно бренда Volkswagen. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошедшем квартале выросла до 3,4 млрд евро по сравнению с 2,37 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,44 млрд евро. Выручка Volkswagen в январе-марте увеличилась на 10,3% - до 56,2 млрд евро. Операционная рентабельность компании повысилась до 7,8% с 6,1%.

Как сообщалось ранее, операционная прибыль компании в первом квартале выросла на 27%, до 4,4 млрд евро. При этом бренд Volkswagen получил операционную прибыль в размере 869 млн евро против всего 73 млн евро годом ранее, даже несмотря на снижение продаж на 1,3%, до 1,44 млн машин.

Автоконцерн увеличил продажи автомобилей в январе-марте на 1,3% - до 2,61 млн машин. В Германии продажи выросли на 0,3%, до 323 тыс., на зарубежных рынках - на 1,4%, до 2,288 тыс. Volkswagen подтвердил прогноз на текущий год, согласно которому операционная рентабельность автоконцерна составит 6-7% по итогам 2017 года. Акции Volkswagen на торгах в среду подешевели на 1,2%.

Теги: Volkswagen
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