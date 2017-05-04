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Экономика

Нефть Brent подешевела до $50,7 за баррель

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторов по-прежнему тревожат высокие показатели товарных запасов топлива в мире.

В США усиливается беспокойство, что традиционный подъем спроса на бензин в летний период на этот раз будет менее выраженным, чем обычно, отмечает Dow Jones. За последние четыре недели продажи бензина в стране снизились на 2,7% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 8:18МСК опустился на $0,09 (0,18%) - до $50,70 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,12 (0,25%) - до $47,69 за баррель.

По итогам предыдущей сессии нефть Brent подорожала на 0,7%, до $50,79 за баррель, WTI - на 0,3%, до $47,82 за баррель. Небольшой подъем в ночь на четверг был вызван реакций на результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сохранившей процентные ставки на прежнем уровне.

Согласно официальным данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 тыс. баррелей. Снижение запасов фиксируется четвертую неделю подряд, хотя эксперты ожидали более существенного падения - на 3 млн баррелей. Добыча нефти в США растет уже 11 недель подряд.

Тем временем, запасы бензина в стране повысились на 191 тыс. баррелей.

"Рынок ждет общего снижения коммерческих запасов как доказательства, что снижение добычи ОПЕК действительно приводит к ребалансировке мирового рынка, - говорится в обзоре аналитиков Societe Generale. - На этой неделе данные из США не предоставили такого подтверждения".

Экспорт нефти из США продолжает расти быстрыми темпами. Аналитики S&P Global Platts считают, что WTI стала более конкурентоспособной с точки зрения цены - сейчас она торгуется с дисконтом по отношению к дубайской нефти, основному эталону для ближневосточных поставок в страны Азии.

По данным S&P Global Platts, среднесуточные поставки нефти из США за рубеж за минувший месяц были на 38% выше, чем в последние восемь недель 2016 года.

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