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Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут при открытии торгов на Московской бирже в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 57,39-57,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,52 руб./$1 (+13,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 62,55 руб./EUR1 (+6,3 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 10,4 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 59,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,73 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,26 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне дешевеющей нефти. Давление на рубль оказывает также рост доллара на мировом валютном рынке после публикации релиза по итогам заседания ФРС США, из которого рынки сделали вывод о возможном следующем повышении процентной ставки уже на следующем заседании регулятора в июне.

Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторов по-прежнему тревожат высокие показатели товарных запасов топлива в мире. В США усиливается беспокойство, что традиционный подъем спроса на бензин в летний период на этот раз будет менее выраженным, чем обычно. За последние четыре недели продажи бензина в стране снизились на 2,7% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустился на 0,69% - до $50,44 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,69% - до $47,49 за баррель.

Теги: Московская биржа
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