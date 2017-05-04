Доллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей

Нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель также впервые с 22 марта

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в четверг днем обновил максимум с 22 марта, поднявшись выше 58 рублей - до 58,03 рубля, что на 62 копейки выше уровня закрытия среды; курс евро при этом составил 63,35 рубля (рост на 86 копеек).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметный рост доллара и евро к рублю на дневных торгах четверга обусловлен продолжающей дешеветь нефтью, в частности, нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель также впервые с 22 марта. Нефть эталонных марок дешевеет в четверг на данных о росте добычи в США по итогам 11-й недели подряд, чего не наблюдалось с 2012 года.

Дополнительное давление на котировки рубля оказывает желание участников рынка закрыть длинные позиции перед длительными выходными и праздничными днями (в России период с 6 по 9 мая объявлен нерабочими днями).