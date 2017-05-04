Миллер пообещал начать морскую укладку "Турецкого потока" в ближайшие дни

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" готов начать морскую укладку газопровода "Турецкий поток" в ближайшие несколько дней, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы в текущий период времени полностью завершили все подготовительные и мобилизационные работы. Мы сообщаем вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода", - сказал Миллер.

"Надо начать работать", - сказал Путин. Глава "Газпрома", в свою очередь ответил: "Есть".

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. В октябре 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту. Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

Сообщалось, что начало укладки труб первой нитки газопровода запланировано на лето 2017 года. Allseas Group получила контракты на укладку 2 ниток морской части газопровода. Для укладки по морскому дну более 900 км труб второй нитки газопровода, также как и для выполнения этой работы по первой нитке, Allseas будет использовать крупнейшее в мире строительное судно - Pioneering Spirit.