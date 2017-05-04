Трубоукладчик "Турецкого потока" встал на рейд возле Анапы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно Audacia компании Allseas в четверг пришел в район Анапы и на данный момент встал на рейд вблизи российского берега. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования морских судов.

Audacia в переводе с испанского означает "смелость", "отвага", "мужество", "храбрость".

Судно длинной 225 м имеет динамическое позиционирование (точность его расположения в момент укладки трубы обеспечивается не якорями, а вращением винтов); работает с 2007 года.

В четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности в ближайшие несколько дней начать строительство морской магистрали.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. В октябре 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту. Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").