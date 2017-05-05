Минфин Германии опроверг сообщения о готовящемся списании долгов Греции

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов Германии опровергло сообщения немецкой газеты Handelsblatt и недавнее заявление греческих властей о том, что Евросоюз готовит меры облегчения долгового бремени Греции.

Как сообщает Deutsche Welle, по-прежнему действует соглашение, достигнутое министрами финансов стран еврозоны в мае 2016 года, согласно которому вопрос о смягчении долгового бремени будет рассматриваться после полного выполнения мер, предусмотренных третьей программой помощи Греции. В ведомстве также отметили, что завершение реформ, которые Афины обязались провести, поможет стране справляться с погашением долгов. Поэтому правительство ФРГ считает правильным подождать до завершения действия третьего пакета помощи Греции в 2018 году.

Представитель Европейского стабилизационного фонда ESM присоединился к позиции, изложенной в письме Минфина ФРГ, и отметил, что вопрос о долговых послаблениях для Греции после завершения текущей программы помощи будет рассматриваться только в том случае, если в таких мерах будет необходимость. Номинальное списание части долга Греции в ESM исключают.

Долги Греции составляют около 300 млрд евро. С 2010 года она получает финансовую помощь от международных кредиторов - Еврокомиссии, Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году кредиторы согласовали с Афинами третий пакет финансовой помощи на общую сумму в 86 млрд евро. На встрече 22 мая министры финансов Еврогруппы будут принимать решение о выделении Греции очередного транша в размере 7,5 млрд евро.