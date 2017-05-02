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Греция договорилась с кредиторами по пакету реформ

Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплаты

Греция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Греция договорилась со своими кредиторами об условиях получения финансовой помощи, сообщает The New York TImes.

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что "виден белый дым", намекая на процедуру выборов папы римского.

Афины, которым в июле предстоит выплачивать по долгу около 7 млрд евро, пообещали увеличить налоги и урезать социальные выплаты: это пенсии, материнские пособия, обеспечение медицинской помощи неимущим. Кроме того, Греция внесет изменения в сфере энергетики.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, соглашение позволяет большему числу греческих магазинов работать по воскресеньям.

Переговоры между Грецией, Евросоюзом и МВФ шли шесть месяцев. Сторонам теперь предстоит обсудить возможные пути облегчения долговой нагрузки страны.

Представители кредиторов зоны евро и МВФ уже сегодня вернутся в свои штаб-квартиры для подготовки отчета, который будет представлен 22 мая на встрече министров финансов страны зоны евро. Греческие парламентарии к этому моменту должны будут проголосовать по данному вопросу.

Принятие соглашения позволит Греции получить следующий транш из согласованных 86 млрд евро в рамках третьего пакета помощи. Как сообщалось ранее, МВФ отказывался от участия в реализации третьего пакета, настаивая на структурных реформах в греческой экономике.

По условиям третьей программы помощи, Греции необходимо достичь первичного профицита бюджета в размере 3,5% ВВП к 2018 году. Согласно февральскому докладу МВФ, к середине 2018 года Греции понадобится уже четвертая программа международного кредитования.

Теги: Греция, МВФ
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