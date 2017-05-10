ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,2%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на уровне 1,2%, ожидает роста российской экономики на 1,4% в следующем году, говорится в докладе банка. Минэкономразвития в базовом варианте прогнозирует подъем российской экономики на 2% в 2017 году, ЦБ РФ менее оптимистичен и ожидает роста ВВП в интервале 1-1,5%.

"Экономика России вернулась к росту после совокупного сокращения примерно на 3% в 2015-2016 годах. В то же время, инвестиционная активность по-прежнему сдерживается экономической неопределенностью и относительно высокими финансовыми расходами", - отмечает ЕБРР.

По оценкам банка, российская экономика в 2017-2018 годах покажет умеренный рост, поддерживаемый восстановлением цен на нефть.

"Основные риски для прогноза исходят от динамики нефтяных цен, недостатка реформ бизнес-среды, поддерживающих инвестиции, геополитической напряженности и продления санкций. Без существенных реформ долгосрочный экономический рост останется на уровне около 1-2% в год из-за низкого объема инвестиций", - считают в банке.

Хотя планы властей на 2017-2019 годы предусматривают бюджетную консолидацию на уровне 1 процентного пункта ежегодно, темпы этой консолидации остаются неопределенными с одной стороны из-за консервативных ожиданий правительства по цене на нефть на уровне $40 за баррель, а с другой стороны - из-за необходимости сохранить социальные расходы в преддверии выборов. Новое бюджетное правило все еще обсуждается и по планам вступит в силу с 2019 года, что должно снизить влияние нефтяных цен на федеральный бюджет, отмечает ЕБРР.