Орешкин рассказал о "маскировке" негативных трендов в отчетности ЕБРР

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Отчетность Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), формально показывая позитивные цифры, "маскирует" ряд негативных трендов и управленческих допущений, сохранение текущего подхода к деятельности ЕБРР может привести к снижению его рейтингов и потребовать докапитализации, говорится в заявлении главы Минэкономразвития Максима Орешкина к ежегодному заседанию совета управляющих ЕБРР, с которым ознакомился "Интерфакс".

Орешкин назначен управляющим от России в ЕБРР в апреле этого года.

В заявлении отмечается, что за годы своего существования ЕБРР развил бизнес-модель с упором на поддержку частного сектора и коммерчески-ориентированных государственных предприятий, и эта модель смогла обеспечить банку в прошлые годы стабильное финансовое положение.

"Однако за последние годы мы стали свидетелями ухудшающегося финансового состояния и перспектив развития банка. При том, что формальные цифры отчета выглядят позитивно, за ними скрывается целый ряд негативных трендов и управленческих допущений. Сохранение текущего подхода к деятельности сделает положение банка в ближайшие годы неустойчивым, может привести к снижению кредитных рейтингов и потребовать докапитализации банка", - говорится в документе.

Российская сторона обращает внимание на долгосрочную неустойчивость доходности операций банка. Общий объем его доходов в соответствии с официальным отчетом составил 1,699 млрд евро, из которых почти треть была сформирована в России, куда ЕБРР с июля 2014 года перестал инвестировать из-за санкций Евросоюза и США в отношении Москвы.

Российский портфель к концу первого квартала 2017 года сократился с 10,4 млрд евро (максимум в третьем квартале 2012 года) до 3,7 млрд евро.

"Хорошей управленческой практикой является демонстрация результата без так называемых "discontinued operations" (прекращаемых операций - ред.), так как очевидно, что отсутствие операций в России в ближайшие годы приведет к обнулению этого показателя. Без учета российских операций фактический доход банка составил всего 1,202 млрд евро", - отмечается в заявлении.

В РФ обращают внимание, что в структуре доходов ЕБРР более 200 млн евро являются следствием разовых эффектов по учету опционов и операций хеджирования, а также переоценки существующего портфеля.

В соответствии с бизнес-планом на 2017-2019 годы объём годовых инвестиций сократится на 1 млрд евро по сравнению с целевыми параметрами, заложенными в расчетах при составлении пятилетней стратегии (8,9-9,1 млрд евро вместо 9,8-10,25 млрд евро соответственно).

Российская сторона отмечает, что существенно возросли объёмы сделок согласованных и одобренных банком, но в последний момент отмененных клиентами (1,3 млрд евро за 2016 год) и досрочных погашений (2,1 млрд евро за 2016 год), что размывает доходную базу ЕБРР и ставит под вопрос устойчивость его бизнес-модели.

В заявлении также указывается на снижение операционной эффективности банка. Соотношение операционных затрат и операционных доходов по итогам 2016 года составило 42%, превысив установленный плановый пятилетний уровень (33%), при этом ожидается дальнейшее ухудшение данного показателя как по году, так и в среднем за пять лет. Исключение из расчета доходов от российской части портфеля значительно увеличит этот показатель.

Кроме того, российская сторона заявила о размытии мандата операций ЕБРР, который исторически базировался на соблюдении трех основных требований: содействие переходу к рынку, дополняемость и здоровые банковские практики.

В 2016 году из 56 подписанных крупных операций 32% либо полностью, либо в значительной мере являлись операциями по реструктуризации, рефинансированию клиентами существующей рыночной задолженности или ретроактивному финансированию. Из 149 отдельных проектов, одобренных советом директоров, 28% имели компоненту с рефинансированием обязательств клиентов перед частными банками или реструктуризацией имеющейся задолженности.

"Это свидетельствует о том, что в настоящее время банк во многом не дополняет, а вытесняет частный сектор. Для сохранения соответствия базовым принципам работы банка в апреле 2016 года в действие были внедрены новые подходы к определению дополняемости ЕБРР в проектах с рефинансированием/реструктуризацией", - говорится в заявлении.

"Долевые инвестиции банка все больше смещаются вправо по цепочке: увеличивается доля участия в IPO финансировании (а не pre-IPO как раньше). Обычной практикой стало финансирование схем leveraged buyout в странах операций, находящихся на продвинутой стадии перехода к рынку, когда средства ЕБРР полностью идут не на развитие компаний, а предыдущим частным собственникам в страны, не являющиеся странами операций банка", - отмечается в документе.

Вызывает у РФ вопросы политика банка по управлению рисками. Операции по реструктуризации существующей рыночной задолженности клиентов банк не классифицирует как проблемные активы, тем самым маскируя реальные проблемы их качества. Ввиду особого статуса ЕБРР и отсутствия над банком регулятора, банк достаточно вольно относится к классификации подобных операций и резервированию под такие ссуды. "Отдельные подходы ЕБРР, которые, с нашей точки зрения, можно квалифицировать как регулятивный арбитраж, были бы недопустимы при наличии над банком какого-либо регулирующего органа", - говорится в документе.

С января 2017 года менеджмент принял решение полностью отказаться от практики установления внутренних страновых рейтингов, от которых обычно зависело присвоение рейтингов для частных клиентов. Например, для России они исторически были на 4-5 ступеней ниже суверенного уровня. Такой подход резко ухудшает соотношение доходность/риск по новым операциям ЕБРР, считают в РФ

"Ухудшение положения и необходимость применять вызывающие сомнение управленческие практики во многом связано с принятием "политического руководства" о полном прекращении с июля 2014 года новых инвестиций в Российской Федерации. Операции ЕБРР в России всегда отличались высоким кредитным качеством, хорошей оборачиваемостью ресурсов, позволяли добиваться значительных финансовых результатов и осуществлять операции в более рискованных странах/регионах без ущерба для капитала или ухудшения риск-профиля банка", - полагают в РФ.

"Для оправдания своей деятельности ЕБРР пытается компенсировать выпадающие объемы бизнеса за счет реализации проектов, не всегда отвечающих ключевым мандатным требованиям банка. В сложившейся ситуации исчерпав иные пути решения проблемы, и в целях защиты интересов Российской Федерации как акционера и страны операций ЕБРР российская сторона вынуждена предпринимать усилия по поиску правового решения сложившейся ситуации", - заявили в РФ.

Российская сторона отмечает, что помимо нанесения серьезного урона финансовому состоянию банка реализация "политического руководства" нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР.

В частности, приостановка или иное изменение доступа члена банка к его ресурсам относится к исключительной компетенции совета управляющих и не может быть делегировано совету директоров (как было в ситуации с РФ - ред.). Кроме того, в соглашении об учреждении банка говорится о недопустимости любых попыток оказания влияния на менеджмент ЕБРР в интересах отдельных акционеров/групп акционеров, лежащих за пределами четко определенного мандата банка.

"По сути это дискриминация по национальному признаку, которая недопустима в деятельности многостороннего института развития. Подобный подход влечет за собой опасность в дальнейшем произвольно трактовать устав банка и лишать его членов их акционерных прав без учета или вопреки уставным задачам и принципам ЕБРР. Поднимая эту тему, мы указываем не только на неправомерность принятых в отношении России решений. Мы заботимся о судьбе самого банка, поскольку в результате сокращается наиболее прибыльный кредитный портфель, не выполняется мандат банка в части содействия перехода к рынку и ухудшаются его операционные показатели, что может иметь серьёзные и далеко идущие последствия", - отмечают в РФ.

"Российская сторона остается открытой к конструктивному и заинтересованному диалогу по вопросу поиска легитимных взаимоприемлемых путей выхода из сложившейся ситуации и призывает менеджмент банка и его акционеров к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка", - говорится в документе.

Российские власти в 2016 году направили обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает "заморозку" деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ и не нашел в "заморозке" инвестиций в Россию нарушений официальных принципов работы ЕБРР.