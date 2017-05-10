Сбербанк в апреле продал акции Visa на 7 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле получил разовый доход от продажи акций Visa, что положительно сказалось на динамике операционного дохода до резервов, говорится в сообщении банка.

В ходе телефонной конференции представитель банка сообщил, что в результате продажи акций Visa была получена прибыль в размере 7 млрд рублей. Сбербанк продал все имевшиеся у него бумаги компании, прежнюю долю участия Visa представитель банка назвать отказался.

Операционный доход до резервов в январе-апреле 2017 года вырос на 19,5% - до 512,1 млрд рублей. Этот показатель в апреле текущего года составил 139,6 млрд рублей, увеличившись на 26,8% по сравнению со 110,1 млрд рублей в апреле 2016 года. Доход от операций с ценными бумагами, в котором отражается сделка по продаже акций Visa, банк не раскрыл.

Сбербанк в марте 2017 года продал акции MasterCard, за счет чего получил за месяц 9,7 млрд рублей дохода от операций с ценными бумагами. Операционный доход до вычета резервов в первом квартале 2017 года увеличился на 16,9% - до 372,5 млрд рублей.

Подробности сделок по продаже Сбербанком долей в MasterCard и Visa не раскрываются. Также не известно, полностью банк вышел из капитала MasterCard или нет. Ранее сообщалось, что Сбербанк рассматривает возможность продажи акций Visa и MasterCard в 2017 году.