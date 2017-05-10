Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойКультураУмер кинокритик Даниил Дондурей
Экономика

Сбербанк в апреле продал акции Visa на 7 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле получил разовый доход от продажи акций Visa, что положительно сказалось на динамике операционного дохода до резервов, говорится в сообщении банка.

В ходе телефонной конференции представитель банка сообщил, что в результате продажи акций Visa была получена прибыль в размере 7 млрд рублей. Сбербанк продал все имевшиеся у него бумаги компании, прежнюю долю участия Visa представитель банка назвать отказался.

Операционный доход до резервов в январе-апреле 2017 года вырос на 19,5% - до 512,1 млрд рублей. Этот показатель в апреле текущего года составил 139,6 млрд рублей, увеличившись на 26,8% по сравнению со 110,1 млрд рублей в апреле 2016 года. Доход от операций с ценными бумагами, в котором отражается сделка по продаже акций Visa, банк не раскрыл.

Сбербанк в марте 2017 года продал акции MasterCard, за счет чего получил за месяц 9,7 млрд рублей дохода от операций с ценными бумагами. Операционный доход до вычета резервов в первом квартале 2017 года увеличился на 16,9% - до 372,5 млрд рублей.

Подробности сделок по продаже Сбербанком долей в MasterCard и Visa не раскрываются. Также не известно, полностью банк вышел из капитала MasterCard или нет. Ранее сообщалось, что Сбербанк рассматривает возможность продажи акций Visa и MasterCard в 2017 году.

Теги: Сбербанк, Visa
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока""Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
Работы начались у российского побережья Черного моряПодробнее
Курс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубльКурс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубль
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии ММВБ составил 64,0790 рубляПодробнее
Цены на нефть продолжили резкое падениеЦены на нефть продолжили резкое падение
Brent снизилась до $47,13 за баррельПодробнее
Конгресс США уточнил объем финансовой помощи УкраинеКонгресс США уточнил объем финансовой помощи Украине
За полгода Украина получит из Америки чуть больше $400 миллионовПодробнее
В ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евроВ ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евро
Речь идет о товарах, ввозимых физлицами на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морюПодробнее
Доллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублейДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель также впервые с 22 мартаПодробнее
Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы
Об этом заявил министр экономики Турции Нихат ЗейбекчиПодробнее
"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом
Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента "Пересвета" нетПодробнее
"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система""Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"
В нефтяной компании мотивировали подачу иска на 106,6 млрд рублей выводом активовПодробнее
Греция договорилась с кредиторами по пакету реформГреция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплатыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция "Бессмертный полк"20 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойКультураУмер кинокритик Даниил ДондурейВ миреБелый дом назвал время встречи Трампа с Лавровым
В Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР
Сбербанк в апреле продал акции Visa на 7 млрд рублей
Мосгорсуд подтвердил законность ареста еще одного из участников акции 26 марта
Экс-кандидат в президенты Франции Амон объявил о создании нового левого движения
Пьяный водитель под Туапсе сбил на обочине трех подростков
Новый президент Южной Кореи объявил имена премьера и главы разведслужбы
СКА получил в Петербурге участок для строительства арены на 20 тыс. зрителей
Литва потратит более 1 млн евро на забор на границе с Калининградской областью
ВЦИОМ заметил робкие намеки на "либерализацию" отношения к крупным тратам в России
В Петербурге изменят генплан для строительства линии аэроэкспресса
Cвердловской пенсионерке присудили более 400 тыс. руб. за незаконный перевод со счета
Умер диджей Роберт Майлз
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Генпрокурор Украины объяснил возможность проведения "прокремлевского 9 мая"
Европейские фондовые индексы умеренно понизились на открытии торгов
Дело обвиняемого во взятке бывшего мэра Керчи передано в суд
Минобороны РФ заявило о стабильной обстановке в зонах деэскалации в Сирии
Путин велел подготовить поправки об обязательной сертификации квартирных счетчиков
Аваков уволил глав полиции Днепропетровской области и облцентра
В СПЧ призвали сохранить "Искусство кино" после кончины Дондурея
ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,2%
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи