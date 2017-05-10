Швейцарский ЦБ представил новую банкноту в 20 франков

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) в среду представил новую купюру в 20 франков, выполненную с использованием полимерных волокон и обладающую 15 защитными признаками.

Банкнота обладает ярким дизайном с преобладанием рыжего оттенка. Изображения на купюре имеют природные мотивы и призваны показать "творческую натуру швейцарцев и подчеркнуть активную культурную жизнь различных регионов страны".

New Swiss 20-franc note has been unveiled! The new design celebrates Swiss creativity. Can you spot a certain Piazza? #Locarno70 @SNB_BNS pic.twitter.com/TpfHxYkAfS — Locarno Festival (@FilmFestLocarno) May 10, 2017

В сообщении банка отмечается, что купюра поступит в обращение с 17 мая и постепенно заменит банкноты старого образца аналогичного номинала.

Заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюгг отметил, что новую купюру можно назвать самой защищенной из существующих в настоящее время.

В прошлом году швейцарский центробанк представил 50-франковую купюру, которая была признана лучшей новой купюрой прошлого года. Полная смена швейцарских франков на купюры нового образца завершится в 2019 году.

Дизайнером новой серии швейцарских купюр стала график из Цюриха Мануэла Пфундер. Она победила на конкурсе, который был объявлен еще в 2005 году. Первоначально новую серию планировалось запустить в обращение в 2010 году, однако из-за хищения 1800 новых купюр в 1000 франков прямо с производственной линии процесс замедлился.