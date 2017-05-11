Импорт легковых машин в РФ в I квартале сократился на 15%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Импорт легковых автомобилей в Россию в I квартале 2017 года составил 44,7 тысячи единиц на общую сумму $1,329 млрд против 52,7 тысячи штук на $1,017 млрд годом ранее, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таким образом, показатель импорта снизился на 15,2%.

Ввоз легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья сократился на 15,6%, до 43,2 тыс. машин на общую сумму $1,315 млрд, из стран СНГ импорт остался на уровне 1,5 тыс. автомобилей на общую сумму $13,5 млн ($29,5 млн годом ранее).

Импорт грузовых автомобилей за этот период вырос на 47,1%, до 5 тыс. единиц на сумму $410,5 млн. Из стран дальнего зарубежья было ввезено 4,2 тыс. грузовых машин (рост на 55,6%) на сумму $195,3 млн, из стран СНГ - 0,8 тыс. (+33,3%) на сумму $215,3 млн.

Экспорт легковых автомобилей из РФ в I квартале 2017 года вырос на 9,5%, до 18,5 тыс. штук на общую сумму $289,3 млн. При этом в 2,3 раза подскочил экспорт в страны дальнего зарубежья - было поставлено 9,6 тыс. машин на сумму $156,2 млн против 4,1 тыс. машин на $119,4 млн годом ранее, экспорт в страны СНГ, напротив, продолжает падать - поставлено 8,9 тыс. шт. (-30,5%) на сумму $133,1 млн.

За пределы России за отчетный период было продано 2,9 тыс. грузовых автомобилей (+16%) на общую сумму $74,1 млн. В страны дальнего зарубежья было поставлено 1,4 тыс. шт. (-12,5%) на сумму $47,4 млн, в страны СНГ - 1,5 тыс. шт. (+66,7%) на $26,7 млн.

Основным экспортером легковых автомобилей из РФ является ОАО "АвтоВАЗ", грузовых - ОАО "КАМАЗ", импортерами - BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Toyota.