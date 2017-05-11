Предельная стоимость машин по программе льготного кредитования увеличена до 1,45 млн руб

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о продлении программ льготного автокредитования и льготного лизинга колесных транспортных средств на 2017 год. Соответствующие документы от 3 и 7 мая опубликованы в четверг на сайте правительства.

При этом предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, увеличена с 1,15 млн руб. до 1,45 млн руб., "что позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств". Скидка по автокредиту в 2017 году составит не более 6,7 процентного пункта от ставки кредита.

Общий объем финансирования программы - 10 млрд руб. Предполагается, что по программе будет реализовано не менее 350 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

Также на сайте опубликовано постановление правительства о продлении программы льготного лизинга колесных транспортных средств. Условия реализации программы в 2017 году не изменяются по сравнению с 2016 годом. Общий объем финансирования программы - также 10 млрд руб. Предполагается, что программа позволит реализовать не менее 41,5 тыс. единиц техники различных категорий.

Ранее сообщалось, что меры господдержки спроса на автомобили обеспечили в I квартале продажу более 171 тыс. автомобилей - около половины из общего количества. В 2016 году на программы поддержки спроса суммарно было направлено 66,9 млрд рублей, что обеспечило продажу 737 тыс. автомобилей (всего по итогам 2016 года было продано 1,489 млн автомобилей).

В Минпромторге отмечали, что в 2017 году в фокусе господдержки окажется сегмент легковых автомобилей, в том числе за счет запуска новых мер. Новые меры поддержки будут реализованы через лизинговые компании и банки ("Российский тягач", "Российский фермер" и "Свое дело" в рамках льготного лизинга, "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в рамках льготного автокредитования).

В 2017 году на господдержку автопрома будет выделено 62,3 млрд руб., в Минпромторге рассчитывают, что это обеспечит продажу 750 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что действующие программы стимулирования спроса на автомобили обеспечили ПАО "АвтоВАЗ" продажу более 40 тыс. автомобилей Lada из 61,447 тыс., реализованных в РФ в I квартале текущего года.

Согласно прогнозу PwC, в 2017 году продажи новых легковых автомобилей (без учета LCV) в России могут вырасти на 7% и достигнуть 1,4 млн штук. Также эксперты PwC в 2017 году ожидают роста общего объема продаж грузовых автомобилей в РФ на 5%, до 56 тыс. штук (в 2016 г. - рост на 4%, до 53,3 тыс.). Рынок автобусов в РФ в 2017 году может вырасти на 8%, достигнув показателя 11,2 тыс. единиц (в 2016 г. - повышение на 15,4%, до 10,4 тыс.).