Нефть Brent подорожала до $50,48 за баррель

Цены на нефть продолжили рост после максимального с декабря подорожания из-за сильного снижения запасов в США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в четверг после максимального с декабря скачка по итогам предыдущей сессии на данных о самом существенном в этом году снижении запасов нефти в США, пишет MarketWatch.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени выросла на $0,26 (0,52%) - до $50,48 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы увеличились в цене на $1,49 (3,06%) - до $50,22 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,27 (0,57%) - до $47,6 за баррель. Контракт подорожал на $1,45 (3,16%) - до $47,33 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Скачок цен на нефть в среду был максимальным с 1 декабря 2016 года - дня, последовавшего за заключением странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные FactSet.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,2 млн баррелей, самыми быстрыми темпами в текущем году. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов лишь на 1,8 млн баррелей.

"Самое существенное с начала этого года сокращение запасов является "бычьим" фактором, - отмечает директор по исследованиям в сырьевом секторе ClipperData Мэтт Смит. - Оно связано, главным образом, с неблагоприятными погодными условиями в Мексиканском заливе, ограничившими импорт".

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 21 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,314 млн б/с.

"Данные Минэнерго позволяют предположить, что темпы увеличения производства нефти в США замедляются, при том что запасы начали снижаться, - говорит аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи. - Дальнейшее выравнивание добычи нефти в США, снижение запасов, а также продление странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи поддержат нефтяной рынок".