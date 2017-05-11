Стоимость нефти Brent превысила $51 за баррель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дорожает в четверг после роста накануне на данных о сокращении запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 МСК выросла на $0,82 (1,63%) - до $51,04 за баррель. Цена контракта превысила $51 за баррель впервые с 3 мая. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,80 (1,69%) - до $48,13 за баррель.

Накануне нефтяные котировки подскочили максимальными темпами с 1 декабря прошлого года на данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране снизились по итогам прошлой недели на 5,2 млн баррелей. Сокращение стало рекордным с начала года. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов лишь на 1,8 млн баррелей.

При этом добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 21 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,314 млн б/с.

Кроме того, в четверг министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили на совместной пресс-конференции в Багдаде, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года.

Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене. Вместе с тем аналитики Bank of America снизили прогноз цены нефти марки Brent на 2017 год с $61 до $54 за баррель, на 2018 год - с $65 до $56 за баррель.

Кроме того, эксперты банка отметили, что акции компаний "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Татнефть" остаются в списке наиболее привлекательных инвестиций среди российских нефтедобывающих компаний.