Основатели Snapchat потеряли $2,2 млрд из-за падения стоимости акций

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Компания Snap, владелец приложения Snapchat, в среду опубликовала первую квартальную отчетность после проведения IPO. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $2,21 млрд, или $2,31 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $104,4 млн, или 14 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. В показатель текущего года входят акции на сумму $2 млрд, включенные в компенсационный пакет.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 21 цент на акцию. Выручка Snap в прошедшем квартале увеличилась до $149,6 млн с $38,8 млн, сообщается в отчетности. Однако этот показатель также оказался хуже ожиданий экспертов, составлявших $158,3 млн. Число ежедневно активных пользователей Snapchat в январе-марте составляло 166 млн по сравнению со 158 млн в предыдущем квартале и 122 млн в первом квартале прошлого года.

При этом средняя выручка в расчете на пользователя сократилась до $0,9 против $1,05 в октябре-декабре. Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% - до $17,67. В ходе IPO в марте компания размещала акции по цене $17, а на дебютных торгах они подорожали до $24.

Капитализация Snap за последний месяц увеличилась на 9,6%, в то время как рост американского фондового индекса Standard & Poor's 500 составил 1,8% за этот период.

Сервис Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэнфордского университета. Приложение пользуется популярностью благодаря высокой степени анонимности - содержащие фото и видео сообщения после просмотра мгновенно удаляются не только с устройств пользователей, но и с серверов компании.