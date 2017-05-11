Еврокомиссия спрогнозировала рост ВВП России на 1,2% в 2017 году

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия прогнозирует увеличение ВВП России на 1,2% по итогам 2017 года и на 1,4% в следующем году, говорится в весеннем прогнозе ЕК. В феврале ожидался подъем соответственно на 0,8% и 1,1%.

"Экономическая ситуация в России постепенно улучшается, поскольку внутренний спрос достиг нижнего предела на фоне укрепления валюты и замедления инфляции, - сообщается в прогнозе ЕК. - Восстановление, как ожидается, будет укрепляться в рассматриваемый период на фоне стабилизации цен на нефть, хотя и умеренными темпами, однако фискальная консолидация и структурные барьеры, вероятно, ограничат масштабы подъема".

Улучшение ситуации в мировой экономике и стабилизация нефтяных цен, как ожидается, увеличат экспорт и уверенность бизнеса, в то время как замедление темпов роста потребительских цен позволят несколько ослабить денежно-кредитную политику. ЕК прогнозирует инфляцию в РФ в этом году на уровне 4,4%, в 2018 году - 4%.