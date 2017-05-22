Медведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рост ВВП России в 2017 году составит порядка 2%, заявил в понедельник журналистам в Стамбуле премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что план действий правительства до 2025 года, представленный в пятницу президенту Владимиру Путину, ставит цель "в перспективе 19-20 годов выйти на темпы роста российской экономики выше среднемировых".

"Такая цель достижима. Мы исходим из того, что и в этом году рост будет под два процента", - сказал Медведев. "Для этого надо принять ряд мер, которые в этом плане и изложены. В самых разных областях. Это и инвестиционная сфера, и инновации, и вложения в высокотехнологичную экономику", - заявил премьер.

"Необходимо ещё окончательно досогласовать эти мероприятия, у президента запланирован целый ряд обсуждений этих вопросов. Включая экспертизу, которые проводили экспертные организации", - сказал Медведев. "Надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет доведена до конца", - добавил премьер.