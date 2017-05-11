ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения

Объем выпуска будет определен после анализа спроса на облигации федерального займа для населения

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ВТБ 24 планирует выпустить ипотечные облигации для населения, определит объем этого выпуска после анализа спроса на ОФЗ-н, сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов.

"Мы тестируем сейчас спрос на ОФЗ для населения. Потом определим объем выпуска", - сказал он.

ВТБ 24 вместе со Сбербанком выступает агентом Минфина по размещению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Общий объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка первого купона ОФЗ-н определена в размере 7,5% годовых, второго - 8% годовых, третьего - 8,5% годовых, четвертого - 9% годовых, пятого - 10% годовых, шестого - 10,5% годовых. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 года.

М.Задорнов подчеркнул, что после изучения результатов размещения ОФЗ-н банк определит основные параметры выпуска ипотечных облигаций для населения. "Свой выпуск мы сделаем осенью. Завершим подпор пула для инструментов АИЖК (выпуска ипотечных облигаций в рамках программы агентства - прим. ИФ), затем сделаем (ипотечные бонды для населения - ИФ)", - добавил глава ВТБ 24. Он пояснил, что выпуск ипотечных облигаций для населения не связан с секьюритизацией ипотеки в рамках программы АИЖК.

Банк не планирует вводить ограничения по ипотечным бондам для населения: их можно будет продать, вновь вывести на вторичный рынок. По ним также будут предусмотрены налоговые льготы по купонному доходу. Ставку по этим облигациям планируется сделать фиксированной. "Бумага ипотечная должна быть ликвидной, никаких ограничений, ставка фиксированная", - сказал Задорнов.