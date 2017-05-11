Boeing приостановил испытания нового лайнера из-за проблем с двигателем

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Boeing приостановила испытания нового авиалайнера Boeing-737 MAX за несколько дней до плановой даты первой коммерческой поставки этих самолетов.

Причиной приостановки в сообщении Boeing указаны проблемы с дисками, которые используются в двигателях производства LEAP. Ранее в ходе летных испытаний, которые были начаты в январе 2016 года, подобных проблем не возникало. Двигатели, в которых были выявлены проблемы, отправлены на заводы производителя - компании CFM International - для дополнительной проверки.

К началу мая в тестировании участвовали около 25 самолетов MAX, включая экземпляры, предназначенные первым покупателям. Вместе с тем производитель по-прежнему планирует начать поставки Boeing-737 MAX до конца мая.

Среди авиакомпаний, уже разместивших заявки на покупку лайнера, - американские American Airlines и Southwest, а также китайская Shangdong Airlines, передает ВВС.

Самолет Boeing-737 MAX проектировался как среднемагистральный самолет с низким расходом топлива. В 2012 году стало известно, что российская корпорация "Ростех" собирается потратить $3,5 млрд на закупку 35 самолетов этой модели.