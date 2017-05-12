Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снижаются при открытии торгов на Московской бирже в пятницу утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,97-57,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,04 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 61,91 руб./EUR1 (-5,8 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 3,1 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 59,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,95 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов пятницы благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. Рынок энергоносителей завершает неделю в плюсе - подъем составляет 3,5-3,6% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Недельное повышение цен будет первым за месяц. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК повысилась на 0,32% - до $50,93 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,31% - до $47,98 за баррель.