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Путин предложил новый способ использовать Северного морского пути

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создания принципиально новой глобальной транспортной конфигурации на евразийском пространстве с использованием Северного морского пути (СМП).

"Мы значительные ресурсы вкладываем в развитие Северного морского пути, чтобы он стал глобально конкурентной транспортной артерией", - сказал В.Путин, выступая в Пекине на открытии международного форума "Один пояс - один путь".

Как отметил президент РФ, "если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕврАзЭС, и инициативы "Один пояс - один путь" в связке с СМП способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента".

"А это ключ к освоению территорий, к оживлению экономической и инвестиционной активности. Давайте вместе прокладывать такие дороги развития и процветания", - призвал В.Путин.

Президент РФ подчеркнул также, что необходимо "подготовить более продвинутое евразийское соглашение об упрощении процедур торговли", и заявил о готовности РФ к инвестициям на территориях стран-партнеров в Евразии.

"Хочу подчеркнуть, Россия готова не только торговать, но и инвестировать в создание на территории стран-партнеров совместных предприятий и новых производств, в развитие промышленной сборки, сбытовых и сервисных услуг", - сказал он.

По словам В.Путина, "важно, чтобы предприниматели наших стран вместе создавали конкурентоспособные технологические и производственные альянсы". "Чтобы такая кооперация была эффективной, нужно двигаться в сторону унификации, а в перспективе - и к разработке единых стандартов, норм технического регулирования как для традиционных промышленных и сельхозтоваров, так и для новой высокотехнологичной продукции", - считает В.Путин.

Теги: Северный морской путь
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