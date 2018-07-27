Перевозить углеводороды по Северному морскому пути разрешат только судам под флагом РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Право перевозить углеводороды по Северному морскому пути могут получить только суда с российским флагом, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Правительством прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути", - сказал Борисов в пятницу в ходе международного дальневосточного морского салона.

По его словам, Россия активно сейчас развивает строительство гражданского флота, в том числе танкеров.