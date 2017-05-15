Аналитики Центробанка предупредили о рисках занижения курса рубля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Департамент исследований и прогнозирования Центробанка в понедельник представил исследование , в котором говорится о рисках занижения курса рубля; аналитики называют подобную политику "ценовым демпингом", который приведет к снижению зарплат и стандартов потребления.

Для России в политике слабого рубля, даже без учета сложности ее реализации, больше минусов, чем плюсов, подчеркивает департамент.

"Конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты - это ценовой демпинг, который не стимулирует рост качества и эффективности производства, благосостояния населения. Опираться на эту политику в средне- и долгосрочной перспективе означает участвовать в гонке на понижение заработных плат с бедными странами с избытком дешевой рабочей силы. Это будет требовать все более сильного занижения реального валютного курса и заработных плат, низких стандартов потребления", - говорится в аналитической записке.

Политика слабого валютного курса тормозит рост производительности труда, происходит дотация отраслей с низкой производительностью труда за счет остальной экономики. "Это, в свою очередь, консервирует структуру производства - не позволяет ресурсам перемещаться в более производительные трудоемкие или капиталоемкие отрасли", - отмечает департамент.

Кроме того, есть риск, что при занижении курса рост производства будет неустойчивым и не будет сопровождаться увеличением благосостояния. Обеспечение устойчивого роста благосостояния требует встраивания в глобальные производственные цепочки на все более высоком уровне создания добавленной стоимости, где уровень курса национальной валюты имеет второстепенное значение.

Сейчас, когда товар редко производится в одной и той же стране, валютный курс перестает быть источником конкурентоспособности, все смещается в сторону конкуренции по качеству, технологичности и имиджу товара. "Попытки страны конкурировать только по цене в конечном итоге приведут к увеличению технологического отставания", - считают эксперты.

Конкуренция по цене труда еще присутствует в ряде простых и трудоемких в своем производстве товаров. Однако в России для развития трудоемких отраслей нет свободных человеческих ресурсов. "В стране уже создана развитая индустриальная база, и смещение в сторону трудоемких отраслей будет своего рода регрессом", - отмечает департамент. Эксперты приводят в пример Китай, в котором слабый юань способствовал росту трудоемких производств в период активной индустриализации и урбанизации, но после достижения определенного уровня развития занижение курса национальной валюты стало помехой для экономического роста.

"С точки зрения макроэкономики исторический опыт показывает, что попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами. Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат - из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора)", - считает департамент ЦБ. Эксперты поясняют, что в России такая ситуация наблюдалась в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть Банк России проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты.

Отмечается, что мнение департамента, опубликовавшего исследование, может не совпадать с официальной позицией Банка России.

В конце 2014 года ЦБ РФ отпустил курс рубля в свободное плавание, отменив интервенции для сглаживания волатильности национальной валюты. Регулятор оставил за собой право проводить валютные интервенции в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Минэкономразвития в своем базовом сценарии ожидает ослабление курса рубля к концу 2017 года до 68 руб./долл. при снижении цен на нефть до $40/барр. и ослабления до 62 руб./долл. при сохранении более высоких цен на нефть.