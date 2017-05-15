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ЦБ РФ пока не будет покупать валюту для пополнения резервов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ЦБ не отказывается от плана увеличения международных резервов до $500 млрд, но пока покупать валюту для этого не будет, это вопрос будущего, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на заседании Ассоциации региональных банков.

"Программа "500" (увеличения резервов до $500 млрд - прим. ИФ) была, она озвучена, остается в силе, но она в другом измерении живет, она не с позиции, что сейчас рубль крепнет, давайте начнем выполнять программу, потом он будет слабым, перестанем ее выполнять. Это в целом должны сложиться некие условия для того, чтобы эта программа дальше выполнялась", - сказал глава департамента.

Он пояснил, что инфляция, несмотря на приближение к цели, еще остается неустойчивой. "Сейчас пока инфляция еще хоть вблизи 4%, но неустойчива, ненадежна, это вопрос будущего", - сказал он.

Дмитриев напомнил, что в условиях плавающего курса ЦБ РФ не выходит на валютный рынок для влияния на курс рубля, оставил за собой право валютных интервенций только в случаях необходимости поддержания финансовой стабильности.

Теги: ЦБ РФ
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