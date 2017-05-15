ВТБ получил 49% акций "Мосметростроя" за долги

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле получил 49% акций "Мосметростроя" (ММС) в рамках урегулирования задолженности компании на 26,8 млрд рублей, говорится в отчетности группы по МСФО за первый квартал.

Федеральная антимонопольная служба еще в сентябре 2016 года разрешила ВТБ приобрести акции компании, но тогда речь шла о другом пакете - 41,55% акций.

Ранее генеральный директор ММС Сергей Жуков сообщал "Ведомостям", что владельцы компании предложили банку конвертировать долг в 49% ее акций, отмечая, что выплаты по кредитам заморожены. В качестве альтернативного варианта обсуждалась возможность расплатиться по долгам девелоперскими проектами (речь идет об участках под застройку в бывших промышленных зонах, на них уже получены градостроительные планы, а сами проекты выделены в отдельную компанию).

"Мосметрострой" - крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве, на него приходится порядка 40% всех строящихся в Москве линий метрополитена. Сейчас за счет заказов городских властей формируется почти 100% выручки компании. В 2012 г. совладельцами ММС стали Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, еще два года спустя они получили контроль над компанией.