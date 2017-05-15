Дефицит федерального бюджета РФ в январе-апреле составил 515,5 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2017 года исполнен с дефицитом 515,5 млрд рублей, согласно оперативной информации Казначейства, опубликованной на его сайте.

Согласно информации Казначейства, доходы бюджета за четыре первых месяца 2017 года составили 4 трлн 762,4 млрд рублей, расходы - 5 трлн 277,9 млрд рублей.

По ранее опубликованной предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-марте 2017 года исполнен с дефицитом 274,206 млрд рублей, или 1,4% ВВП. Доходы бюджета в январе-марте сложились на уровне 3 трлн 632,6 млрд рублей, расходы составили 3 трлн 906,7 млрд рублей.