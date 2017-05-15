Минэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции

В ЦБ, между тем, ожидают годовую инфляцию по итогам мая в размере 4,1% плюс-минус 0,1 процентного пункта

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России к 15 мая снизилась до таргета в 4,0%, говорится в опубликованном аналитическом обзоре министерства по инфляции.

"С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию, по нашим оценкам, инфляция уже достигла 4% (по состоянию на 15 мая)", - говорится в докладе министерства "Инфляционная картинка".

В Минэкономразвития напоминают, что инфляция в апреле составила 4,1% в годовом выражении после 4,3% в марте. Месячная инфляция в апреле оказалась выше мартовской - 0,3% против 0,1% из-за значительного удорожания овощей, что, по мнению экспертов Минэкономразвития, носит временный характер.

Повышение темпов роста цен на плодоовощную продукцию в апреле до 4,7% за месяц после 0,3% в марте и 0,6% в феврале, по оценке министерства, "вероятнее всего, отражает компенсационный рост цен после нетипично низких результатов февраля-марта, который, по нашим оценкам, должен исчерпаться уже в мае в силу сохранения в целом благоприятной конъюнктуры рынка продовольственных товаров".

"В то же время, несмотря на то, что ускорение инфляции за месяц, прежде всего, объясняется ростом цен на плодоовощную продукцию, следует отметить умеренное повышение темпов роста цен и на другие компоненты потребительской корзины", - говорится в обзоре.

Между тем, как сообщил в понедельник директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, ЦБ РФ ожидает годовую инфляцию по итогам мая в размере 4,1% плюс-минус 0,1 процентного пункта (п.п.). "Наш прогноз на май - 4,1% плюс-минус 0,1 п.п., 4,0-4,2% диапазон", - сказал он.

По оценкам ЦБ, годовая инфляция на 10 мая находилась между 4,0% и 4,1%, ближе к 4,1%, добавил глава департамента.