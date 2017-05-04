Недельная инфляция в России вернулась на уровень 0,1%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,1%, сообщил в четверг Росстат. На предыдущей неделе цены неожиданно разогнались до 0,2% (максимального значения с начала января) на фоне удорожания овощей. До этого три недели цены росли по 0,1%.

С начала месяца инфляция ко 2 мая составила 0%, с начала года - 1,4%. Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в апреле. Исходя из недельной динамики, инфляцию в апреле можно оценить примерно в 0,4%, что будет означать, что годовая инфляция осталась на уровне марта - 4,3%.

Как сообщалось, в марте 2017 года на фоне укрепления рубля в начале года инфляция в РФ составила минимальные 0,1% для этого месяца за всю историю наблюдения с 1991 года. В годовом выражении инфляция в марте снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре.

Среднесуточный прирост цен за 2 дня мая составил 0,02% (но за такой короткий период данные не совсем репрезентативны) против 0,004% в марте и 0,013% в мае 2016 года (за апрель 2017 года Росстат пока не привел статистику).

За прошедшую неделю цены на баранину, свинину, маргарин, молоко, хлеб выросли на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию сохранился на высоком уровне и в среднем составил 2,3%, в том числе на капусту - 13,5%, лук - 8,8%, картофель - 7,5%, морковь - 5,8%. В то же время огурцы подешевели на 4,6%.

Одновременно яйца куриные стали дешевле на 2,5%, куры, подсолнечное масло, гречневая крупа, сахар и конфеты - на 0,2-1,0%.

Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,2%, на дизельное топливо - не изменились.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. - с 9,75% до 9,25%.

При этом ЦБ убрал из заявления сигнал о временном ориентире дальнейшего смягчения политики. В марте, снизив ставку на 25 б.п., ЦБ писал, что он "допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года".

В новом заявлении в роли сигнала выступает такая фраза - "оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась". При этом сам ЦБ не давал публичных оценок возможного уровня ставки на конец года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает снижение ставки до 8,5% (то есть на 150 базисных пунктов за год).

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год составляет 3,8%. Консенсус-прогноз "Интерфакса", подготовленный по результатам опроса экономистов в конце апреля - начале мая, предполагает рост цен в текущем году на уровне 4,1%.