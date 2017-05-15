Airbus создал подразделение по работе с дронами Airbus Aerial

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus создает подразделение по работе с дронами Airbus Aerial.

Компания будет специализироваться на создании новых сервисов по обработке изображений, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщается в пресс-релизе Airbus. Она будет использовать лучшее программное обеспечение и аэрокосмические технологии со всего мира, чтобы предоставить заказчикам практические данные и анализ информации, передаваемой с дронов, спутников, высотных самолетов и других источников.

Президентом Airbus Aerial станет Джесси Коллман, эксперт в сфере беспилотных авиационных комплексов. Штаб-квартира компании будет расположена в Атланте (штат Джорджия).

"Airbus Aerial - единственный в своём роде проект, с помощью которого мы намерены внести вклад в развитие коммерческих беспилотных авиационных комплексов. Проект объединяет партнеров из разных отраслей - от производителей транспортных средств до аналитических центров, поставщиков услуг и других - с целью создать крупномасштабные сервисы по работе с данными", - заявил главный исполнительный директор Airbus Defense and Space Дирк Хоук.

По его словам, Airbus Aerial предлагает широкий спектр новых услуг по работе с визуальной информацией, а в будущем планирует предоставлять дополнительные услуги, включая грузоперевозки на борту беспилотников, а также обеспечение связи с использованием летательных аппаратов.

"Дроны - это всего лишь малая часть масштабной картины нашего проекта, - сказал Коллман. - Airbus Aerial объединяет целый ряд аэрокосмических технологий, включая дроны и спутники, и формирует из них единую инфраструктуру ПО с применением отраслевой аналитики для разработки индивидуальных решений самых сложных задач наших клиентов".

Сервис работы с изображениями Airbus Aerial предоставит ряд практических решений для коммерческих организаций из таких сфер, как страхование и сельское хозяйство, компаний нефтегазового сектора и коммунальных служб, а также для федеральных и муниципальных органов управления.

Airbus является одним из мировых лидеров в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. В конце 2016 года в компании работало около 134 тыс. сотрудников. Airbus производит пассажирские, военные и транспортные самолеты, самолеты-заправщики, а также гражданские и военные вертолеты.