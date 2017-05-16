Цены на нефть продолжили расти после резкого скачка накануне

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени выросла на $0,14 (0,27%) - до $51,96 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы увеличились в цене на $0,98 (1,93%) - до $51,82 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,13 (0,27%) - до $48,98 за баррель. Контракт подорожал на $1,01 (2,11%) - до $48,85 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

Нефтедобывающие страны примут решение по поводу возможного продления соглашения на встрече 25 мая.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии. "Мы видим реальную приверженность сокращению избытка нефти на глобальном рынке двух влиятельных нефтяных стран - Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, и России, ведущего мирового производителя нефти", - отмечает аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

"При поддержке России, я думаю, соглашение будет достигнуто, - приводит слова эксперта MarketWatch. - Очевидно, что рынок ожидает этого, и цены на нефть идут вверх".

Согласно прогнозу эксперта, тенденция к подъему нефтяного рынка продолжится в следующие 10 дней, а официальное продление соглашения об ограничении добычи нефти спровоцирует "резкий рост цен".

Однако, даже при продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, опасения участников рынка в отношении роста добычи нефти в США сохранятся, отмечают аналитики.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, добыча нефти на семи крупнейших сланцевых участках США в июне текущего года увеличится на 122 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем - до 5,401 млн б/с.