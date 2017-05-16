Visa изначально подключит Android Pay в РФ к картам 8 банков

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сервис Android Pay по картам платежной системы Visa на первом этапе будет доступен на картах восьми российских банков, следует из сообщения на сайте Visa.

Платежная система отмечает, что с Android Pay работают карты Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС банка, Тинькофф банка, ВТБ 24, Сбербанка, "Открытия" и "АК Барса". Однако по состоянию на утро вторника в магазине приложений Play Market около программы Android Pay стоит пометка "недоступно для вашей страны".

Visa не указывает, с какой даты российские пользователи смогут пользоваться новым сервисом бесконтактной оплаты.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали о запуске Android Pay в России с 16 мая, однако потом официальный запуск проекта был перенесен.

Google запустила систему для совершения покупок со смартфона Android Pay в сентябре 2015 года в США. Система хранит данные кредитных и дебетовых карт пользователя, которые могут использоваться как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах и приложениях. Среди партнеров Android Pay - Uber, Airbnb, McDonalds, Nike, KFC, говорится на сайте сервиса.

В настоящее время Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

На российском рынке сейчас работают мобильные платежные системы Apple Pay, Samsung Pay и AliPay (принадлежит китайской Alibaba).