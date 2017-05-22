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Партнерами Google в РФ по запуску платежной системы Android Pay стали 13 банков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Партнерами Google в России по запуску платежной системы Android Pay (официально она начнет работать с 23 мая - ИФ) стали 13 банков, следует из сообщения компании, размещенного в ее официальном блоге.

В сообщении отмечается, что Android Pay доступна держателям карт Visa и MasterCard, а в число банков-партнеров вошли "Ак Барс" , Альфа-банк, Бинбанк , ВТБ24, МТС-банк , "Открытие" (включая "Рокетбанк" и "Точка"), МТС-Банк, Промсвязьбанк , Райффайзенбанк, Россельхозбанк, "Русский стандарт", Сбербанк и "Тинькофф". Помимо этого партнером Google стала система электронных денег "Яндекс.Деньги".

Новую на российском рынке платежную систему поддерживают также ряд крупных розничных сетей (в их числе "М.Видео" , "Лента", Burger King, KFC, McDonald's и пр.) и крупные онлайн-магазины и сервисы (DeliveryClub, "Яндекс.Такси", Ozon).

Google отмечает, что не планирует взимать с пользователей комиссию за проведенные платежи.

Для работы с Android Pay пользователю необходимо устройство на базе ОС Android 4.4 и выше, оснащенное NFC-модулем. Также работа с этой платежной системой возможна с помощью умных часов на Android Wear 2.0.

Как сообщалось, Google планировала запустить платежный сервис в середине мая, но затем на неделю перенесла срок запуска. При этом предполагалось, что партнерами американской интернет-компании станут 8 банков.

Google запустила систему для совершения покупок со смартфона Android Pay в сентябре 2015 года в США. Система хранит данные кредитных и дебетовых карт пользователя, которые могут использоваться как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах и приложениях.

В настоящее время Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

На российском рынке в настоящее время работают мобильные платежные системы Apple Pay, Samsung Pay и AliPay (принадлежит китайской Alibaba).

Теги: Android Pay
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