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Кувейт согласился присоединиться к инициативе о сокращении добычи нефти

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кувейт готов присоединится к инициативе России и Саудовской Аравии о продлении действия соглашения по сокращению добычи нефти станами ОПЕК и не-ОПЕК на 9 месяцев до конца марта 2018 года, сообщил Bloomberg cо ссылкой на заявление министра нефти Кувейта Эссама аль-Марзука.

По его словам, это поможет сократить мировые запасы нефти до среднего уровня за последние пять лет.

"Есть положительные сигналы в апреле и мае, которые показывают, что мировые запасы нефти уже серьезно сокращаются", - сказал он.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подписали совместное заявление, в котором выступили с инициативой продолжить действие соглашения до 31 марта 2018 года.

Согласно действующему соглашению, страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей , а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей. Сокращение производится относительно суточной добычи нефти в октябре 2016 года.

Теги: Кувейт, ОПЕК
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