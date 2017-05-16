На Украине начато производство по аресту имущества "Газпрома"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Государственная исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию штрафа Антимонопольного комитета в размере 172 млрд грн с ПАО "Газпром" и ареста его имущества на территории страны, сообщил представитель комитета Михаил Новицкий журналистам в Киеве во вторник.

"Поступили в адрес комитета уже постановления об открытии производства (исполнительного - ИФ) и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому руководство комитета рассматривает возможность взыскания средств другим путем", - сказал он.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины решением от 16 мая отменил кассацию "Газпрома" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд гривен за злоупотребление служебным положением.

"Суд постановил: решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 22 февраля 2017 года оставить без изменений и кассационную жалобу ПАО "Газпром" - без удовлетворения", - сказал председательствующий судья Валентин Палий.