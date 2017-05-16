Ford собрался сократить глобальный штат сотрудников на 10%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ford Motor планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 10% в рамках мер, призванных повысить рентабельность операций автопроизводителя и поддержать стоимость его акций, пишет газета The Wall Street Journal. Ford может объявить о сокращениях уже на этой неделе, сообщили источники газеты.

В целом компания нацелена на снижение расходов на $3 млрд в 2017 году, что, как ожидается, поможет ей улучшить рентабельность в 2018 году даже при отсутствии роста продаж. Акции Ford подешевели примерно на 40% за три года, в течение которых гендиректором компании является Марк Филдз. Капитализация Ford в настоящее время существенно ниже рыночной стоимости General Motors и Tesla.

По словам источников WSJ, сокращения коснутся в основном сотрудников с фиксированным окладом. Пока не ясно, затронут ли они работников с почасовой оплатой труда, отмечают источники. В общей сложности глобальный штат Ford насчитывает 200 тыс. сотрудников, половина из которых работает в Северной Америке.

"Мы по-прежнему сфокусированы на трех приоритетных направлениях, включая усиление двигателей роста в нашем ключевом бизнесе, трансформацию традиционно слабых областей ключевого бизнеса, а также активные, но разумные, инвестиции в появляющиеся возможности", - говорится в пресс-релизе автопроизводители.

"Сокращение расходов и повышение эффективности операция также остается частью работы. Мы не объявляли о каких-либо новых мерах повышения эффективности за счет людей, и мы не комментируем слухи", - отметили в компании.